Роскачество рекомендует по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров).
По данным ведомства, злоумышленники могут устанавливать на аппараты фальшивые клавиатуры или картоприёмники, считывающие информацию с карты и запоминающие ПИН-код. Внутри банков такие устройства встречаются реже, потому что мошенникам мешают камеры и сотрудники офиса.
При этом клиенты банков могут распознать скиммеры самостоятельно — они держатся на клею или скотче, не плотно прилегают к поверхности и могут отличаться по цвету. При их обнаружении необходимо обратиться в банк.
Также во время ввода ПИН-кода следует
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы и признался, что украл деньги при помощи ошибки в программном обеспечении банкоматов. Он рассказал, как именно ему удалось совершить преступление.
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