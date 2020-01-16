https://static.news.ru/photo/dbe79586-38ec-11ea-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество рекомендует по возможности не использовать уличные банкоматы, а в случае необходимости проверять их на наличие считывающих устройств (скиммеров).

По данным ведомства, злоумышленники могут устанавливать на аппараты фальшивые клавиатуры или картоприёмники, считывающие информацию с карты и запоминающие ПИН-код. Внутри банков такие устройства встречаются реже, потому что мошенникам мешают камеры и сотрудники офиса.

При этом клиенты банков могут распознать скиммеры самостоятельно — они держатся на клею или скотче, не плотно прилегают к поверхности и могут отличаться по цвету. При их обнаружении необходимо обратиться в банк.

Также во время ввода ПИН-кода следует прикрывать клавиатуру рукой, так как злоумышленник могут устанавливать мини-камеры или подсматривать за клиентом.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга обратился в правоохранительные органы и признался, что украл деньги при помощи ошибки в программном обеспечении банкоматов. Он рассказал, как именно ему удалось совершить преступление.