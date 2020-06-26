Таролог и звезда «Битвы экстрасенсов» предсказал будущее Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/3e1fa328-b7ba-11ea-86cf-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Таролог и финалист популярного проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов с помощью карточного расклада предсказал будущее Примадонны российской эстрады, певицы Аллы Пугачёвой.

Он заявил, что очень уважает исполнительницу не просто как звезду, но и как сильную личность и умную женщину. Кинжинову очень хотелось бы, чтобы Примадонна подольше оставалась на сцене и работала своих поклонников новыми песнями.

Но, к сожалению, судя по раскладу, дело Аллы Борисовны продолжит её дочь. В смысле, не Кристина, а младшая — Лиза. Сама Пугачёва ещё будет радовать нас редкими концертами, но новых грандиозных проектов у неё уже не будет. В этом, наверное, тоже есть большая сила — в том, чтобы вовремя остановиться, — приводит слова Кинжинова Teleprogramma.pro.

Александр Кинжинов был финалистом 18-го сезона «Битвы экстрасенсов». Он известен как поисковик и гадатель по картам.

В настоящее время Пугачёва состоит в пятом браке. Муж певицы — шоумен Максим Галкин. Вместе они воспитывают двойняшек Гарри и Лизу. Детей им родила суррогатная мать.

Как ранее писал NEWS.ru, внуку Пугачёвой Дени Байсарову в мае исполнилось 22 года. Он получил поздравления от многих известных людей, однако трогательнее всего с этой датой Дени поздравила его возлюбленная Маша. Девушка призналась, что очень любит молодого человека, и назвала его своей лучшей половиной. Известно, что Мария учится в МГИМО и увлекается конным спортом. Кроме того, она уже познакомилась с мамой Дени Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачёвой. Произошло это на юбилее Примадонны, которая одобрила выбор Дени.