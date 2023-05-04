«Так быстро постарел»: поклонники обеспокоились внешним видом Niletto Поклонники Niletto обеспокоились внешним видом артиста во время выступления в Екатеринбурге

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Певец NILETTO выступает в перерыве матча финала (Путь РПЛ) кубка России по футболу между командами ФК «Урал» (Екатеринбург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Внешний вид уральского певца Данилы Прыткова, известного как Niletto, обеспокоил поклонников. Артист выступил с шоу на финале Кубка России перед матчем между ФК «Урал» и ЦСКА на «Екатеринбург Арене». После выступления одна из болельщиц в беседе с «КП — Екатеринбург» отметила, что исполнитель «быстро постарел».

Я вообще сначала Niletto не узнала. Он так быстро постарел. Вот ведь недавно приезжал в Екатеринбург. Такой молоденький был парнишка. А вот прическа его новая мне нравится — теперь такой темненький, брутальный. Мы всей семьей его музыку слушаем, — рассказала болельщица.

Само выступление Niletto было сделано в стиле Star Wars. Его анонсировал клуб «Урал» еще до матча, пообещав «космическое» шоу. Вместе с певцом на футбольное поле вышли танцоры в джедайских накидках и со световыми мечами. Они выстраивались в различные фигуры, в то время как рэпер исполнял свои главные хиты. Посмотреть выступление артиста и футбольный матч в этот день собралось больше 30 тысяч зрителей.

Niletto ранее грубо ответил подписчикам, раскритиковавшим его видео в социальных сетях. Исполнителя обвинили в том, что он развращает молодое поколение. После нескольких нелестных комментариев певца поклонники засомневались в том, что их пишет сам Niletto, однако он заверил, что самостоятельно ведет все свои аккаунты.