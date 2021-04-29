«Сжимаются кулаки»: Галустян об инциденте с флагом РФ на ЧМ по шашкам

https://static.news.ru/photo/3c9b2faa-a903-11eb-a583-96000091f725_660.jpg Фото: m_galustyan/instagram.com

Российский юморист Михаил Галустян прокомментировал в своём Instagram-аккаунте инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда организаторы убрали наклейку с именем участницы от РФ Тамары Тансыккужиной, а затем унесли флаг прямо во время её партии с Натальей Садовской из Польши.

По словам комика, у него «сжимаются кулаки» от увиденного.

Очень больно смотреть на это! Больно, неприятно и сжимаются кулаки от такого отношения к моей Родине, к моему флагу, к нашим спортсменам. Долго мы будем это всё терпеть? Сколько ещё об нас будут вытирать ноги? Может, хватит уже??? Если плюнуть в Россию — она утрётся. Если Россия плюнет — захлебнётся весь мир, — написал артист.

27 апреля во время встречи Тансыккужиной с Натальей Садовской из Польши экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подошёл к столу участниц и сначала убрал наклейку с именем россиянки, затем унёс флаг. Тансыккужина ненадолго отвлеклась, однако вскоре вернулась к игре. В итоге она проиграла партию. Заключительный матч состоится 3 мая. Позднее Наталья Садовская в знак солидарности с российской коллегой убрала со стола флаг своей страны во время пятой партии за мировую шашечную корону.

Павлицкий потом сказал Тансыккужиной, что на него надавили чиновники WADA и фактически сказали: «Или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA». Тансыккужина является шестикратной чемпионкой мира по шашкам.

Ранее сообщалось, что бывший российский биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин высказался об инциденте на чемпионате мира по шашкам в Польше, где со стола россиянки Тамары Тансыккужиной унесли национальный флаг прямо во время партии.