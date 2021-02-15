Сына Регины Тодоренко экстренно госпитализировали

https://static.news.ru/photo/9a96b03e-5c42-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Регина Тодорнеко сообщила о том, что её двухлетнего сына накануне экстренно госпитализировали. Причиной стал сильный приступ аллергии у мальчика.

Своим подписчикам в Instagram 30-летняя звезда программы «Орёл и решка» рассказала , что в этом году День святого Валентина, 14 февраля, для неё и её мужа, певца Влада Топалова, превратился в апокалипсис. По словам Тодоренко, семья собиралась смотреть выпуск шоу «Маска», где девушка выступает в качестве судьи, однако внезапно сын Миша стал пунцовым и его лицо сильно отекло.

Родители отвезли ребёнка в больницу, где врачи поставили диагноз: пищевая аллергия.

Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но увы, — призналась Тодоренко.

Молодая мать также сообщила, что намерена посещать курсы для родителей, где специалисты расскажут о тонкостях физического и ментального развития ребёнка и окажут психологическую поддержку.

Ранее телеведущий Антон Привольнов на своей странице в соцсети раскрыл некоторые детали нового сезона вокального шоу «Маска». Он рассказал, что за кулисами проекта ему удалось примерить костюмы будущих участников. Об этом писал NEWS.ru.