Сын Шепелева и Фриске заинтересовался грудью известной теннисистки

https://static.news.ru/photo/07b12d30-2a7d-11eb-abbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в социальной сети комичной историей, произошедшей с его семилетним сыном Платоном.

Шоумен показал фото 40-летней теннисистки из Швейцарии Мартины Хингис, которое было опубликовано в одном из журналов.

Папа, это сиси? — спросил сын.

После того как отец подтвердил догадку, мальчик прокомментировал: «Загляденье».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в социальной сети фото своего семилетнего сына Платона. Шоумен рассказал, что он половину жизни боролся с чувством отсутствия уверенности. А не так давно его отец предложил «организовать» победу сыну на одном конкурсе. Но Шепелев отказался. Мужчина добавил, что его сын занимается теннисом. Свою публикацию Шепелев сопроводил фото Платона на скейте. Кадр сделан так, что лица ребёнка не видно.

40-летняя Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. У артистки остался сын Платон, которого сейчас воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев, писал NEWS.ru.