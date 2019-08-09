https://static.news.ru/photo/49a86cce-bc76-11e9-a12b-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко и Мария Слугина Фото: Фото: instagram.com/slugina_64

Семнадцатилетний сын популярной певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко Архип рассказал, что полгода назад познакомился с участницей «Дома-2» Марией Слугиной, после чего у них начались отношения.

Архип и Мария впервые встретились на вечеринке у знакомых. По словам бывшей участницы «Дома-2», сын Королёвой относился к ней с особенным трепетом и нежностью, чем её покорил. Однако они не планируют жить вместе, так как считают, что им ещё рано. Родители молодого человека отнеслись к девушке абсолютно спокойно, передаёт « Пятый канал ».

Как писал News.ru, Наташа Королёва объяснила, почему Украина лишила её права въезда на родину. По словам исполнительницы, Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала призывом к экстремизму её песню «Маленькая страна».