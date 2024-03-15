Сын Канделаки высказался об уходе с «Новой фабрики звезд» Лео Канделаки заявил, что и так добьется всего вне «Фабрики звезд»

Фото: Пресс-служба ТНТ

Лео Канделаки

Сыр российской телеведущей Тины Канделаки Лео покинул проект «Фабрика звезд» из-за уверенности в том, что добьется успехов и без участия в шоу. Об этом он заявил в эфире программы.

Молодой человек уступил свое место исполнителю Никите Уфимцеву. Уфимцев был тронут этим жестом и даже расплакался. Лео же высказался и в завершении своей речи бросил микрофон. Растрогалась и сама Канделаки, она высоко оценила поступок сына.

Мои глаза в слезах радости оттого, каким мужчиной ты вырос. Спасибо, что не подвел ни меня, ни канал, ни своих новых друзей по «Фабрике», – написала она в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что сын шансонье Михаила Круга Александр стал участником программы «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Молодой человек сразу признался, что является сыном известного барда, а первое выступление у него было с матерью Ириной Круг. Александру Кругу 21 год. Он учился в кадетском корпусе, затем в элитной школе и Щукинском училище. В 2023 году выпустил дебютную песню «Твой каприз». Александру Кругу 21 год. Он учился в кадетском корпусе, затем в элитной школе и Щукинском училище.