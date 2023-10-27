Рожденный от немки сын художника Сафронова решил переехать в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

У художника Никаса Сафронова шестеро детей от разных женщин, двое из которых проживают в Европе. Как рассказал художник в разговоре с KP.RU, один из его сыновей, Ландин, планирует переехать из Германии в Россию, чтобы изучать русскую культуру. В настоящее время рожденный от немки сын Сафронова проживает в Австрии и работает фотографом для журналов.

Ему очень нравится наша культура, он хочет узнать ее поглубже. Ландин сейчас живет в Австрии, там и работает. В последнее время сын стал зарабатывать очень прилично. Насколько мне известно, сейчас он даже поддерживает свою маму. Ландин — фотограф, снимает для австрийских журналов. Я его желание приехать в Россию поддерживаю, — отметил художник.

Другой сын Сафронова, Стефано, живет в Париже, где изучает менеджмент в искусстве и интернет-технологии. По словам отца, он созванивается с ним. Стефано с уважением относится к России, рассказал художник. Он отметил, что спрашивал у своих детей, не сталкивались ли они с русофобией, и получил отрицательный ответ.

Простые европейцы относятся с пониманием ко всему происходящему. Никаких стычек не происходит, — пояснил Сафронов.

Он также пожаловался, что видеться с детьми у него не получается из-за сложностей с авиасообщением. По словам Сафронова, проблемы начались со времен пандемии коронавирусной инфекции, но это не сказалось на взаимоотношениях отца с сыновьями. Раньше художник помогал Стефано и Ландину материально. Он уточнил, что сейчас дети уже встали на ноги и не просят финансовой поддержки, поэтому он отправляет им деньги только на праздники.

Самый известный россиянам сын художника пианист Лука Затравкин ранее рассказал, что вынуждает нервничать бортпроводниц после инцидента в самолете, когда она застрял в унитазе. Он отметил, что старается снизить градус напряжения и всегда предупреждает стюардесс, если встает со своего места, чтобы просто размяться.