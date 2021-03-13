Сын Сафронова рассказал о боящихся его стюардессах после конфуза в туалете

https://static.news.ru/photo/2390fe26-84b5-11eb-afcb-96000091f725_660.jpg Лука Затравкин Фото: facebook.com/luka.zatravkin

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уже два года вынуждает нервничать бортпроводниц в самолётах. Узнав его, они волнуются и суетятся: судя по всему, они до сих пор помнят нашумевший инцидент, когда музыкант застрял пятой точкой в унитазе и его пришлось вытаскивать, как репку в сказке.

О сложных взаимоотношениях со стюардессами пианист рассказал в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. По его словам, они до сих пор немного побаиваются: как бы чего не вышло на этот раз.

Немножко переживают, когда я встаю: у них есть желание поскорее закрыть туалеты, спешат предупредить командира экипажа, чтобы не было турбулентности, — иронично отметил Затравкин.

Чтобы снизить градус напряжения, в таких случаях музыкант сразу предупреждает обеспокоенных бортпроводниц, что просто хочет пройтись по салону и размяться.

Как писал NEWS.ru, пианист попал в поле зрения общественности после трагикомичного инцидента в самолёте, летевшем из Казани в Москву. Случай произошёл осенью 2019 года. Тогда Затравкин застрял в туалете и не смог выбраться самостоятельно. Бортпроводникам пришлось организовать спасательную операцию, а один из пассажиров снял произошедшее на видео.

После происшествия на высоте отец музыканта назвал негодяем пассажира, который опубликовал ролик со спасоперацией. Сафронов заявил, что засосать в унитаз могло любого, «даже дистрофика».