Сын Галкина и Пугачёвой удивил тёплым прогнозом погоды

https://static.news.ru/photo/6b14af74-7031-11eb-8e2b-96000091f725_660.jpg Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Максим Галкин опубликовал видео со своим семилетним сыном Гарри, который зачитывал «летний» прогноз погоды со своего смартфона.

Особенно повезло Калининграду и Омску. Погодные аномалии в отдельно взятом телефоне, — подписал видео в Instagram Галкин.

«Ершовское — плюс 9. Москва — плюс 7. Калининград — плюс 30. Омск — плюс 28. Екатеринбург — плюс 10», — бодро зачитывал прогноз Гарри. При этом Галкин, снимая сына на видео, периодически переводил камеру на окно, за которым виднелись большие сугробы.

Подписчики оценили юмор звёздного семейства, многие выразили желание срочно поехать в Калининград, а кто-то разъяснил, что смартфон выдаёт прогноз погоды в градусах по Фаренгейту.

Как писал NEWS.ru, Алла Пугачёва представила подписчикам в социальной сети новую няню Лизы и Гарри. Ролик с помощницей Примадонна опубликовала в своём официальном аккаунте в Instagram. Певица похвалила женщину за творческий подход в приучении детей к порядку.

На кадрах семейной хроники видно, как Лиза в танце наводит порядок на кухне. Девочка словно порхает от стола к столу и пританцовывает с улыбкой на лице. За действиями ребёнка следят няня Оксана и Гарри. За кадром слышен голос Аллы Пугачёвой, заботливо напоминающей дочери протереть мебель.