Сын Боярского объяснил измождённый внешний вид отца

https://static.news.ru/photo/6d09850a-b43b-11ea-94af-fa163e074e61_660.jpg Сергей Боярский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Михаила Боярского Сергей объяснил, почему отец выглядит худым и измождённым. Актёр заметно постарел к своему 70-летию.

По словам сына Боярского, отца всегда отличало то, что он был «худым и поджарым». Но на самом деле актёр «находится в прекрасной форме».

Он сейчас хозяйничает на даче. Стрижёт, к примеру, траву, — рассказал Сергей в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Что касается видео, которое заставило думать поклонников, что актёр болен, то оно объясняется просто, по мнению сына Боярского. Отце был просто эмоционален, объясняет звёздный отпрыск. К тому же на даче находятся Елизавета Боярская с мужем, которые точно присмотрят за Боярским.

Депутат ГД рассказал, что считает отца «большим авантюристом». Так, актёр однажды упал со стремянки, сломал пятку и хромал несколько лет. Сам Сергей отца давно не видел, так как не рискует часто приезжать к родителям из-за коронавируса.

Они всё-таки пожилые люди, — добавил сын актёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаил Боярский привёл в ужас поклонников измождённым видом. Народный артист РСФСР словно высох за время карантина.