Сын Барыкина рассказал, чем закончился суд с американцами за песни отца Сын певца Барыкина рассказал, что выиграл суды за права на песни отца

Фото: NEWS.ru

Георгий Барыкин

Свыше 40 альбомов певца Александра Барыкина были незаконно выгружены и выпущены в США после его смерти в 2011 году, сообщил в интервью NEWS.ru сын музыканта Георгий Барыкин. По его словам, права на них были оформлены на американскую компанию, которую создали эмигранты из постсоветских республик, а агрегатор находился в Голландии. Но, как отметил собеседник издания, семье удалось вернуть права на композиции артиста через суд.

Отечественное музыкальное издательство «Джем» и их юристы помогли нам с сестрой вернуть все права на песни отца. В течение пяти лет шла жесточайшая борьба в судах с представителями различных компаний. Много хамства услышал в адрес отца и его светлой памяти, — поделился Барыкин-младший.

По его словам, юристы оппонентов утверждали, что Барыкин «ни одной фонограммы своих песен не оплатил», ссылаясь на отсутствие у него соответствующих договоров со студиями. Но его сын напомнил, что песня «Аэропорт» и альбом «Эй, смотри» были записаны в студии Кальянова в 1980-х годах, которая уже давно не существует.

«Нас это не интересует, бремя доказывания лежит на вас», — заявляли они. Но мы в итоге победили, справедливость восторжествовала. Также нами была проделана колоссальная работа по упорядочиванию каталога песен Барыкина к его 70-летию в 2022 году, — поделился собеседник NEWS.ru.

Ранее сын певца заявил, что особо не плакал по уехавшей из России Алле Пугачевой и Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он назвал поведение артистов инфантильным.