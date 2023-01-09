Сын Бари Алибасова пообещал устроить «праздник» на похоронах отца

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бари Алибасов

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова опроверг слухи о госпитализации отца, сообщив, что с ним все в порядке. Алибасов-младший выразил уверенность, что когда папа будет умирать, то сам позвонит и скажет ему об этом. Сын знаменитости рассказал, что отец уже завещал ему сделать на похоронах все «так, чтобы ему понравилось», и он хорошо разбирается в его вкусах, чтобы устроить «праздник на всю страну». Алибасов-младший надеется, что отец проживет еще долго, а организация прощания ляжет на плечи правнуков, пишут СМИ.

Отец завещал самое главное — сделать на похоронах все так, чтобы ему понравилось. Учитывая, что во вкусах Бари Алибасова я разбираюсь достаточно глубоко, на порядок лучше, чем большинство российских обывателей, обещаю на всю страну сделать праздник, чтобы папе понравилось, — сказал сын продюсера.

Алибасов-младший сказал, что созванивался с отцом накануне вечером и с ним «все прекрасно». Сын продюсера «На-На» признался, что в семье уже не обращают внимания на слухи о его проблемах со здоровьем. Кроме того, рядом с Бари Алибасовым всегда находится помощница, которая в случае чего свяжется с близкими.

Самым громким случаем госпитализации Бари Алибасова стало его отравление жидкостью для очистки труб «Крот» летом 2019 года. Алибасов выпил ее, перепутав с соком, в результате чего получил ожог желудка и пищевода. В последний раз о том, что продюсер попал в больницу, сообщали осенью 2022 года. Солист «На-На» Владимир Политов тогда рассказал, что Алибасову провели операцию на позвоночнике из-за неудачного падения.