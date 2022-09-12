Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бари Алибасов

Российский продюсер группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу из-за проблем с позвоночником, сообщает KP.RU со ссылкой на солиста коллектива Владимира Политова. По словам музыканта, Алибасов неудачно упал, но его жизни ничего не угрожает. Политов добавил, что проблемы со спиной также вызваны тем, что продюсер несколько лет назад пытался перепрыгнуть через барабанную установку.

Операция на позвоночник, это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола, — сказал Политов.

СМИ в июне 2020 года сообщали, что Алибасову прооперировали позвоночник. Травма оказалось настолько серьезной, что шоумену потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Прошлая официальная версия заключалась в том, что Бари Каримович споткнулся на третьем этаже, когда бежал вниз по лестнице.

Позже Алибасов раскрыл настоящую историю о том, как на самом деле он сломал позвоночник. По словам музыканта, он прыгнул с третьего этажа на спор. В апреле 2021 года появилась информация, что Алибасов после операции отправился на восстановление в Калининград к своей бывшей супруге Елене Уронич.