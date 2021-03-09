Светлана Рожкова высказалась о браке Петросяна с молодой женой

https://static.news.ru/photo/50d5901a-812a-11eb-9f64-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev,я Павел Кашаев/Global Look Press

Светлана Рожкова, исчезнувшая на время в экранов телевизоров, заговорила о браке Петросяна с молодой женой. По словам артистки, с кем и как жить, решать исключительно самому Петросяну.

Артистка отметила, что не относится к этой ситуации как-то недоброжелательно и она не повлияла на её отношения с мэтром.

С Евгением Вагановичем у нас не изменились отношения, мы с ним все раскланиваемся, как и прежде, беседуем. К его супруге Татьяне отношусь очень доброжелательно. Ему же жить, ему и выбирать! Год назад у них родился сын. Чудесный мальчик! Евгений Ваганович его сильно любит. Я к этой ситуации не отношусь как-то недоброжелательно, ну а как иначе? — рассказала Рожкова журналу StarHit.

Сама артистка борется с билиарным циррозом печени. Ей удаётся держать заболевание под контролем. И сейчас Светлана Рожкова готова выступить перед зрителями с большой обновлённой программой.

Я вспомнила старые свои номера, а также освежила программу новыми шутками. Так что с удовольствием покажу то, что придумала во время карантина. В плане болезни всё стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом, — поделилась артистка впечатлениями.

По словам юмористки, коронавирусом переболела вся её семья, но болезнь прошла не так тяжело, как можно было ожидать. Пережить все тяжёлые моменты артистке помог супруг Юрий, с которым Светлана живёт вместе много лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наиболее важным для шоумена Евгения Петросяна при разделе имущества после развода с Еленой Степаненко являются предметы искусства из личной коллекции. Об этом рассказал один из присутствовавших на последнем на данный момент заседании суда.