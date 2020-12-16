Светлана Дружинина рассказала о работе с Кристиной Орбакайте

https://static.news.ru/photo/81632d82-4084-11eb-956a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Дружинина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса и режиссёр Светлана Дружинина рассказала о работе над фильмом «Гардемарины IV».

Так, процесс создания кинокартины начался в 2019 году. Роли в исторической драме играют актёры Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и другие. Кроме того, в фильме также появится певица Кристина Орбакайте, которая ранее снималась во второй части серии «Виват, гардемарины!».

По словам Дружининой, в этот раз Орбакайте сыграет роль Екатерины Великой. Режиссёр отметила, что певица произвела впечатление ещё 11-летней девочкой, когда приняла участие в картине Ролана Быкова «Чучело».

Чёткая, понимающая, удивительно талантливая Кристина. С несколькими звёздами, которые приводили мне своих дочек, даже поссорилась, — подчеркнула Дружинина в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Ранее NEWS.ru писал, что Кристина Орбакайте поразила зрителей невероятным стильным нарядом на сцене «Песни года». Певица вышла в платье с «рваным подолом», полностью инкрустированном маленькими зеркалами.

В свете софитов зеркала блистали как драгоценные камни на чёрной ткани платья, от чего у зрителей просто захватывало дух. Свой образ дочка Пугачёвой дополнила полусапожками на шнуровке.