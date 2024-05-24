Светлаков вернулся на ТНТ с новой версией «Наша Russia». Ургант следующий?

Фото: ТНТ

24 мая на телеканале ТНТ состоится премьера шоу «Светлаков+». В нем вновь появятся герои популярного проекта «Наша Russia». Однако в выпусках не снимался Михаил Галустян, который был звездой предыдущего скетчкома. Как юморист Сергей Светлаков стал известным, о чем его новое шоу и вернут ли на ТВ Урганта вслед за ним — в материале NEWS.ru.

О чем новое шоу «Светлаков+»

Шоу «Светлаков+» — это продолжение популярного скетчкома «Наша Russia», который выходил на ТНТ с 2006 по 2011 год и был одним из самых рейтинговых проектов канала. В новом проекте, как следует из названия, он будет шутить и играть разные роли в разных ситуациях один.

По сюжету действие происходит спустя много лет после событий скетчкома «Наша Russia». Учительница из Воронежа Снежана Денисовна ушла из школы и стала гадалкой, Славик повзрослел и столкнулся уже с другими проблемами, и только Сергей Беляков из Таганрога все так же разговаривает с телевизором. В «Светлаков+» появятся новые персонажи: приехавший из Германии в Россию блогер Рихард, офисный сотрудник Кирилл Антонов, заблудившийся в собственном особняке чиновник и охранник юных блогеров Игорь Саныч.

Фото: ТНТ Кадр из шоу «Светлаков+»

Как Светлаков стал популярным

Светлаков родился в 1977 году в Екатеринбурге. Его родители работали на железной дороге и хотели, чтобы он пошел по их стопам, поэтому Сергей поступил в Уральский государственный институт путей сообщения. Молодой человек стал играть в КВН, и клуб настолько его затянул, что учеба заняла второе место. Светлаков был участником команды «Уральские пельмени».

Кавээнщик писал сценарии для команд КВН вместе с Семеном Слепаковым, Гариком Мартиросяном, Артуром Тумасяном и Сергеем Ершовым, которые впоследствии создали Comedy Club.

С 2006 года он вместе с Михаилом Галустяном, участником «Утомленных солнцем», снимался в шоу «Наша Russia». Он также был соведущим шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале и «Южное Бутово» на ТНТ.

Телекритик Александр Горбунов считает, что, когда называют имя и фамилию «Сергей Светлаков», в первую очередь зрители вспоминают его юмористические проекты.

«Он играл в фильме „Елки“ вместе с Иваном Ургантом, и у него там очень хорошая работа», — отметил Горбунов.

В 2018 году Светлаков перешел с ТНТ на СТС. Сам он объяснял свой уход невозможностью самореализации на первом телеканале. Летом 2023-го юморист вновь вернулся на ТНТ.

Гендиректор канала Тина Канделаки подтвердила, что у них со Светлаковым эксклюзивный контракт. «Он родом из того самого ТНТ, которое создало нынешний юмор на ТВ. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. И теперь мы все входим в эру ренессанса канала, с нашим поистине золотым составом, который пробует себя в неожиданных амплуа и новых проектах», — написала она в Telegram-канале.

Фото: ТНТ Кадр из шоу «Светлаков+»

Что Светлаков говорил об СВО и почему исчез с экранов

В 2022 году, когда началась специальная военная операция, Светлаков опубликовал черный квадрат на личной странице в соцсети. Он никогда не высказывался публично об СВО.

После февраля 2022 года он пропал с телеэкрана. СМИ писали, что Светлаков уехал за границу. С 2012 года у юмориста был вид на жительство в Латвии, так как в Юрмале он купил двухэтажный дом.

Осенью 2023-го Светлаков сообщил в своем Telegram-канале, что продал дом в Латвии. «Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда», — написал юморист.

Что означает возвращение Светлакова

Горбунов считает, что причины исчезновения Светлакова с экранов и его нынешнее возвращение не политические.

«Причины в смене руководства. В 2022 году прежний руководитель СТС Вячеслав Муругов ушел. Он когда-то пригласил на канал и Сергея Светлакова, и Михаила Галустяна, они там были задействованы только в эксклюзивах. После его ухода Светлакову на СТС не давали делать новые проекты, и какой смысл тогда сидеть на канале?» — сказал Горбунов.

Он напомнил, что до прихода Светлакова в 2023 году на канале ТНТ также произошла смена руководства и Канделаки стала гендиректором. Она сменила старый слоган «Почувствуй нашу любовь» на «Все звезды наши». По мнению телекритика, она решила усилить канал старыми звездами, у которых богатый опыт на телевидении и их любят зрители, поэтому вполне логично, что за Галустяном пригласили и Светлакова.

Фото: ТНТ Кадр из шоу «Светлаков+»

Будет ли успешен проект «Светлаков+»

Горбунов отмечает, что проекты на телевидении быстро не делаются, поэтому сначала Светлакова «посадили в жюри» шоу «Лиги городов» и напомнили о нем зрителям, но вполне логичным было дать ему как артисту собственное новое шоу, которое начали делать еще осенью.

«Уже не первый год мы наблюдаем тренд на возвращение хитов прошлых лет. Это происходит на всех телеканалах и на том же ТНТ. Они вернули ситком „Счастливы вместе“ — сделали „Букиных“, сейчас идет продолжение „Общаги“ — „Универ. 13 лет спустя“, в прошлом году выходило шоу „Галустян+“, сейчас запускают „Светлаков+“, — сказал Горбунов.

Критик не сомневается, что проект со Светлаковым ждет успех и на канале возлагают особые надежды на это шоу.

Фото: ТНТ Кадр из шоу «Светлаков+»

Вернут ли на ТВ Урганта вслед за Светлаковым

Не только Светлаков долго не появлялся в эфирах телеканалов. Такая же ситуация произошла с Иваном Ургантом после начала СВО. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале. Горбунов полагает, что в истории с Ургантом большую роль сыграла политика.

«Это человек, который каждый день был в эфире и в центре внимания», — отметил Горбунов.

По мнению телекритика, с большой долей вероятности Урганта вернут на Первый канал, так как он очень профессиональный телеведущий и интересен аудитории, это всего лишь вопрос времени.

«Может быть, это будет не ежедневное шоу, как раньше, а еженедельное, формат немного поменяется. А может быть, Урганту предложат вести совсем другой проект, это вполне могло быть какое-то музыкальное шоу или шоу талантов», — отметил Горбунов.

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