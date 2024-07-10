Супругу Петросяна заподозрили в новой беременности Татьяна Брухунова своими нарядами спровоцировала слухи о беременности

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова спровоцировала слухи о новой беременности, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с отдыха в Санкт-Петербурге. На снимках она запечатлена в свободных платьях и костюмах, скрывающих фигуру. Подписчики пришли к такому выводу по нарядам, в которых ее живот выглядит заметно округлившимся.

Кто-то что-то скрывает... Поздравляем! — оставил комментарий один из поклонников.

Брухунова поспешила опровергнуть слухи о беременности и отметила, что такое впечатление создают лишние килограммы, которые она набрала после рождения дочери Матильды.

Да, скрываю... Плюс 15 кг после рождения дочери! — написала супруга Петросяна.

Ранее Брухунова резко отреагировала на вопрос подписчицы, которая поинтересовалась, почему она не нанимает профессионального стилиста. Она опубликовала фото подписчицы, предложив пожалеть женщину, которой уже «за 50», потому что та «живет свою самую скучную и неинтересную жизнь». Супруга Петросяна отметила, что ее стиль много лет критикуют, но она предпочитает одеваться сама, чтобы не подвергать «травле» дизайнеров.