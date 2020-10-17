«Стыдно за Бузову»: сенатор Пушков и блогер Миро раскритиковали певицу

https://static.news.ru/photo/9c7e8938-11c0-11eb-abe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скандальный блогер Лена Миро осудила певицу Ольгу Бузову, которая позволила немецкому модельеру Филиппу Плейну осыпать себя купюрами. Неожиданно на пост Миро отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, согласившись с критикой.

Миро возмутило то, что певица, по мнению блогера, слишком явно выражала своё расположение к приехавшему в Россию Плейну, а тот отнёсся к ней неуважительно и «обстрелял» купюрами из «пистолета».

Мне стыдно... Стыдно за идиотку Бузову... Стыдно за всех этих вечных «интердевочек» в душе, готовых стелиться перед кем угодно... Ни одному мужику лично я никогда бы не позволила стрелять в меня фальшивыми и не очень долларами, — написала Миро.

Пушков перепостил запись Миро в свой Telegram-канал, добавив, что он согласен и с оценкой, и с возмущением блогера. По мнению сенатора, такое поведение — результат «длительного культурно-информационного заискивания перед Западом».

И чего же ждать после этого от жриц масс-культуры? Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет... Мы сами вырастили таких «пианисток». И сами выпустили их на сцену, — резюмировал Пушков.

Как писал NEWS.ru ранее, российский фигурист Дмитрий Соловьёв прокомментировал предположения о том, что его связывают романтические отношения с певицей Ольгой Бузовой, с которой они вместе выходят на лёд в проекте «Ледниковый период».