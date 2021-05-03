Столичный блогер уморил себя голодом в ходе эксперимента

https://static.news.ru/photo/78d31d2c-ac71-11eb-a65b-96000091f725_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Московский блогер Виталий Выграновский умер от голода в ходе испытания, сможет ли он прожить без еды и воды 40 дней. Голодать Выграновский начал в Москве в середине марта, пишет Lenta.ru.

О проведении на себе эксперимента по голоданию мужчина говорил давно. На десятый день голодовки блогер покинул столицу и уехал в Абхазию, там он снова продолжил голодать. По словам Выграновского, на 20-й день эксперимента ему стало легче, он сообщил, что чувствует «полное очищение». Ещё через десять дней Выграновскому стало хуже, и на 35-й день голодовки он уже был при смерти. Но при этом блогер не собирался останавливаться.

На данный момент причина смерти мужчины точно не установлена. Есть версия, что Выграновский хотел сделать упражнение на тренажёре «петля Глиссона», но не справился и пережал себе сонную артерию.

Как сообщалось ранее, молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты.