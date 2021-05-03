Столичный блогер уморил себя голодом в ходе эксперимента

Московский блогер Виталий Выграновский умер от голода в ходе испытания, сможет ли он прожить без еды и воды 40 дней. Голодать Выграновский начал в Москве в середине марта, пишет Lenta.ru.
О проведении на себе эксперимента по голоданию мужчина
На данный момент причина смерти мужчины точно не установлена. Есть версия, что Выграновский хотел сделать упражнение на тренажёре «петля Глиссона», но не справился и пережал себе сонную артерию.
Как сообщалось ранее, молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты.