В Москве писательница умерла от голода

https://static.news.ru/photo/e90bfffa-76bb-11eb-b0cb-96000091f725_660.jpg Фото: Adelina Sheldon/vk.com

Молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты.

Тело Шелдон было обнаружено в квартире на юго-западе столицы. Тело писательницы без признаков жизни нашёл владелец жилья. Он сообщил о произошедшем в полицию и вызвал скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов следов насильственной смерти не обнаружили. Из дневника Шелдон они узнали, что она занималась сухим голоданием. В полиции полагают, что в какой-то момент девушке стало плохо, но вызвать врачей было некому — писательница вела затворнический образ жизни.

Владелец квартиры рассказал MK.RU, что его семья познакомилась с Шелдон несколько лет назад, когда она в первый раз арендовала у них квартиру. Он отметил образованность, воспитанность и скромность девушки. По словам мужчины, Шелдон вернулась в Москву незадолго до пандемии коронавируса. Из-за ограничений, связанных с инфекцией, она испытывала материальные трудности, но плату за жильё с неё не требовали. Более того, супруги предлагали устроить её репетитором иностранных языков, но писательница отказывалась.

Шелдон — уроженка Украины. Начала писать в 12 лет. Является автором книги «Венценосные» о французской королевской семье XVII–XVIII веков.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие популярные диеты могут навредить организму. К таковым она отнесла монодиеты, при которых человек питается только каким-то одним продуктом, в результате чего организм недополучает необходимые витамины. Писарева также отметила, что вред наносят детокс-диеты с использованием только соков и смузи, сделанных из пяти-шести различных овощей и фруктов. По её словам, некоторые из них несовместимы, а за день получается очень большое количество различных овощей и фруктов, перемешанных между собой.