Стилист Лазарева посоветовал мужчинам в карантин отращивать волосы

https://static.news.ru/photo/6408b6dc-0d79-11eb-9da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В карантин мужчинам нужно отращивать волосы, это принесёт больше удовольствия, заявил в интервью NEWS.ru звёздный парикмахер Антон Смок.

Если закроют надолго, а есть люди, которые соблюдают все ограничительные меры. Таких людей много, которые отращивают волосы. То есть это тот момент, когда ты должен попробовать на себе удлинённую стрижку, — сказал Смок.

Парикмахер отметил, что его клиенты как раз в весенний карантин оценили все удобства длинной стрижки.

Как бы это странно ни звучало, около 10 человек из моей клиентской базы сейчас «переобулись» и начали хорошо относиться к удлинённым стрижкам. Потому что это реально очень удобно. Все, кто обрился или коротко подстригся, тысячу раз пожалели. Ты каждый день просыпаешься, и у тебя день изо дня одинаковая короткая стрижка. Это странно. Когда у тебя есть длина волос, ты можешь уложить назад, на бок, прямо. У тебя есть выбор, — отметил Смок.

Кроме того, парикмахер порекомендовал мужчинам ни в коем случае не стричься самому. Во-первых, мастера знают, как растут волосы, как их правильно нужно ровнять. Во-вторых, исправить самодельную стрижку бывает в разы сложнее, чем кардинально сменить образ.

Антон Смок — мужской парикмахер. В его кресле стригутся Сергей Лазарев, Влад Топалов, Василий Уткин и другие именитые звёзды.

Ранее Смог оценил новые образы Димы Билана, Кончиты Вурст и Филиппа Киркорова.

Полное интервью со Смоком о трендах, мужском стиле, правилах ношения причёсок читайте на портале NEWS.ru в 14:00.