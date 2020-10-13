Парикмахер Лазарева оценил новые образы Билана, Кончиты и Киркорова

https://static.news.ru/photo/0fe8ab50-0ddf-11eb-9eec-fa163e074e61_660.jpg Антон Смок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый цвет волос Димы Билана — красный — выглядит нелепо и странно, а вот новый имидж победительницы Евровидения-2014 Кончиты Вурст (она перекрасилась в розовый), напротив, гармонично сочетается с её образом. Новые образы триумфаторов европейского песенного конкурса в интервью NEWS.ru оценил звёздный парикмахер Антон Смок.

[Образ Билана] — это дёшево, это выглядит странно. Кончита — персонаж неоднозначный. Это человек такой, он так себя несёт. Это не элемент образа, он есть такой. В этом ничего странного нет. Однако, на мой взгляд, это окрашивание выглядит лучше окрашивания Билана чисто с профессиональной точки зрения, — сказал Смок.

Кроме того, Смок оценил и новый образ Филиппа Киркорова. Король российской эстрады вновь примерил на себя дреды.

Это одна из издержек, наверное, на которую они вынуждены идти в силу своей профессии. Я не могу сказать, что Филиппу всё к лицу, но его внешний вид не вызывает у меня какого-то ахтунга. То есть несмотря на то что всё это делается нарочито, всё пёстро, классно, и ему всё это подходит, — отметил Смок.

Однако такие эксперименты чреваты облысением. Но вот звёздный парикмахер не смог однозначно сказать, потеряет ли король российской эстрады свою знаменитую шевелюру.

Да чёрт его знает, тут невозможно сказать [потеряет ли Киркоров волосы или нет]. Порой самые пагубные вещи, которые мы делаем со своим здоровьем и со своей внешностью, не несут абсолютно никаких последствий. То есть тут невозможно сказать абсолютно однозначно, можно лишь сказать о том, что это плохо для волос, да, — подытожил Смок.

Антон Смок — мужской парикмахер. В его кресле стригутся Сергей Лазарев, Влад Топалов, Василий Уткин и другие именитые звёзды.

Полное интервью со Смоком о трендах, мужском стиле, правилах ношения причёсок читайте на портале NEWS.ru в 14:00.