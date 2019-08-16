Фото: instagram.com/elena_stepanenko_fan

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что наступившие в его жизни перемены делают его счастливым. Своими размышлениями он поделился в Instagram.

Подписчики сразу же решили, что продюсер не перестаёт радоваться прекращению работы с певицей Наргиз Закировой. Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше я очень боялся перемен, а...