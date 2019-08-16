Артистка Елена Степаненко заявила, что хорошо относится к отдыху своего бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна с новой девушкой.
Она поблагодарила представителей канала «
Я себя прекрасно чувствую после расставания, — подчеркнула она.
Как писал News.ru, предполагаемая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала комика в своём личном аккаунте Instagram. Ранее артист не появлялся в социальных сетях помощницы, однако накануне Петросян буквально на мгновение показался в видеозаписи. После в аккаунте комика появилась фотография в том же костюме, в котором он был в ролике Брухуновой.