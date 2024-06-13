«Стало модно»: звезда шоу «Шесть кадров» раскрыла проблему патриотизма Звезда шоу «Шесть кадров» Медведева призвала коллег не пиариться на патриотизме

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирина Медведева

Проблема современного патриотизма заключается в том, что он стал модным, поделилась мнением актриса шоу «Шесть кадров» Ирина Медведева. В эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках 11-го Забайкальского международного кинофестиваля артистка отметила, что не хочет говорить на публику о своей любви к Родине или ехать в Донбасс, чтобы пропиариться.

Медведева привела в пример ситуацию, когда посетила международный турнир теннисисток в Париже, где российским и белорусским спортсменкам запретили выступать под своими флагами. Она отметила, что ей было обидно наблюдать такую ситуацию, но она все равно приходила на соревнования, чтобы поддержать россиянок.

Наверное, в этом [заключается] патриотизм. Когда я сидела на трибуне, понимала, что нашим тяжело сражаться. Даже флага не дали. Я подошла и сказала: «Вы не одна здесь, мы с вами здесь». Она улыбнулась: «Спасибо вам большое». И она победила в финале. Русская победила и француженок, и американку, — поделилась Медведева.

Актриса призналась, что еще несколько лет назад ответила бы на вопрос о проблеме патриотизма иначе. По ее мнению, сейчас быть патриотом в России стало модно, но, по ее мнению, это не то, что нужно выставлять напоказ.

Только кричать, когда ты привлекаешь людей, говоришь: «Давайте вместе со мной». А не показное: «Смотрите, я люблю свою жену, чтоб вы знали». С другой стороны, в Америке не стесняются быть патриотами: они возвели это в ранг идеи, — задумалась артистка.

Медведева подчеркнула, что многие видят в показном проявлении патриотизма пошлость. По ее мнению, такие темы непозволительно использовать для личного пиара.

При этом я не хочу кричать в соцсетях о своей любви к Родине или ехать на Донбасс только потому, что это модно. Вот не хочу в этом моды. Хочу, чтобы шло от души. А если не гордиться своей страной, то кто будет ей гордиться? — заключила она.

Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова, получившая наибольшую известность благодаря роли подполковника милиции Ирины Зиминой в сериале «Глухарь», в интервью NEWS.ru ранее призналась, что решила уйти из московского театра «Шалом» после смены руководства. Она отметила, что новый худрук так же, как и режиссер Кирилл Серебренников, «тащит» на сцену «полуголые» спектакли.