Стало известно, сколько заработал Меладзе после отъезда из России Mash: доход Константина Меладзе после отъезда из РФ упал с 500 до 19 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Константина Меладзе

Telegram-канал Mash сообщил, что доходы Константина Меладзе после отъезда из России сократились с 500 до 19 млн рублей. По информации канала, продюсеру пришлось закрыть ООО «Виагра» и продать особняк на Рублевке. В публикации отмечается, что «единственным островком» прибыли в России осталась компания «Меладзе Мьюзик».

По информации Mash, фирме принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД», также она отвечает за организацию концертов Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой и Валерия Меладзе. Канал добавил, что лейб «Первое музыкальное издательство», принадлежащий сестре Меладзе, заработал почти 2 млрд рублей. В публикации уточняется, что компания выпускает треки Евы Польны, Нюши, Сергея Шнурова и других артистов. Также, добавил канал, женщина является совладельцем продюсерского центра «Вильвет-мьюзик», который организовывает концерты Мари Краймбрери, Елки, Владимира Преснякова и других артистов.

Ранее Гагарина приоткрыла завесу тайны над разрывом сотрудничества с продюсером Константином Меладзе в 2014 году. По ее словам, инициатором такого решения стала его бывшая супруга певица Вера Брежнева.