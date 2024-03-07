Стало известно, чем жизнь с Галкиным угрожает Пугачевой Шоумен Барецкий: Пугачеву нужно срочно увезти в Россию подальше от Галкина

Певицу Аллу Пугачеву необходимо увезти как можно дальше от ее мужа и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. По его словам, комик является частью «пятой колонны».

Нужно Аллу Пугачеву посадить в вертолет и везти обратно в Россию, подальше от Галкина. Я ему никогда не доверял. Думаю, что он представитель так называемой пятой колонны. Так запутать великую певицу, не могла она взять и все бросить. Хотя ее вряд ли уже простят после провокационных заявлений, — подчеркнул Барецкий.

Ранее Алла Пугачева высмеяла слова певца Стаса Михайлова о том, что уехавшие из страны артисты «еще приползут на коленях и будут стоять у России и целовать ноги». Она пошутила, что встала бы на колени, но не может этого сделать в силу возраста. Примадонна добавила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов после слов Пугачевой призвал ее не возвращаться в РФ. Парламентарий отметил, что будет добиваться, чтобы больше ни певица, ни ее муж не получали никаких авторских отчислений и гонораров.

Милонов добавил, что лицензионные сборы от ее музыки и иных произведений должны идти в фонд помощи пострадавшим от действий властей Украины.