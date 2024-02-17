Стало известно, почему «талантливейшая» Бузова не уехала из России навсегда Музкритик Бабичев: Бузова никому не нужна на Западе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Ольга Бузова ассоциируется только с Россией, а на Западе она никому не нужна, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, артистка является талантливейшим человеком, однако за рубежом достаточно своих знаменитостей. В пример эксперт привел Пэрис Хилтон, которая уже выстроила себе успешную карьеру.

В страшном сне может такое присниться, что Бузова уедет из России, не вижу никаких предпосылок. Она ассоциируется только с Россией, какой бы ни был английский язык, наши артисты на Западе никому не нужны. Если на Западе суперталанты никому не нужны, то кому нужна Ольга Бузова? На Западе своих достаточно. Для меня Бузова — талантливейшая ведущая, светская львица, привлекающая к себе внимание, — заявил Бабичев.

Вместе с тем музкритик отметил, что исполнение песен у Бузовой не является эталонным. Однако, добавил он, люди покупают билеты на ее концерты и уходят с них довольными.

У каждого артиста своя аудитория. У Бузовой она наработана потом и кровью, она давно в шоу-бизнесе. И, как говорят, ее люди с ней очень давно, — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что доходы Ольги Бузовой в России снизились. По словам матери певицы, причиной является ситуация в стране. Она добавила, что сейчас исполнительница даже не может поменять машину, на которой ездит уже восемь лет.