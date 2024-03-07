Стало известно, что не давало покоя Пугачевой во время ответа Михайлову Профайлер Давыдов: ответ Михайлову заставил Пугачеву вспомнить о своем возрасте

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стас Михайлов

Профайлер Денис Давыдов в беседе с NEWS.ru предположил, что певица Алла Пугачева, отвечая на критику коллеги по цеху Стаса Михайлова, испытала сильный стресс из-за своего возраста и голоса. По его словам, Примадонна убеждена в своей правоте, поэтому «сказала то, что думала».

Пугачева, отвечая Михайлову, испытывала стресс по поводу своего возраста и голоса, но в самом контексте монолога искажений нет, есть внутренняя убежденность. Нет признаков влияния со стороны перед записью видео. Сказала то, что думала. Ощущение, что Пугачева отвечала на послание, предназначенное не ей лично. А реакция последовала, потому что тема для нее значимая и больная, — отметил Давыдов.

Он также подчеркнул, что Михайлов испытывает искреннее отвращение к «некорректному поведению» уехавших из России артистов. По его мнению, музыкант не хотел бы оказаться на месте покинувших страну исполнителей.

Стас Михайлов испытывает искреннее отвращение к некорректному поведению уехавших коллег. Всему сказанному можно верить, при этом он уверен в возвращении наших знаменитостей. Искренняя улыбка человека, который ясно видит это и не хотел бы оказаться на их месте в тот момент. Признаки чёткие, ясные, без возможности двойной трактовки, — подытожил Давыдов.

Депутат Госдумы Александр Шолохов ранее заявил, что у Пугачевой не осталось ни голоса, ни уважения со стороны жителей России. По его мнению, певица уже никому не интересна и только при помощи оскорблений может вызвать к себе интерес.