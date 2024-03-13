Стало известно, почему на российских телешоу всегда поют под фонограмму Музкритик Бабичев: продюсеры телешоу редко разрешают звездам петь вживую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Телевизионные боссы» нередко диктуют свои правила при съемках различных телешоу, поэтому знаменитостям запрещают петь вживую, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, это якобы «очень сложно технически». Под каждого артиста надо настроить аппаратуру, на что не хватает времени, добавил эксперт.

Есть телевизионные боссы, диктующие свои правила на съемках «огоньков» и сборных концертов, где редко допускается возможность петь живьем, так как якобы это очень сложно технически: артистов много, они разные, всем нужны разные настройки аппаратуры и нет времени под каждого настраиваться, — объяснил Бабичев.

То же самое касается больших концертов, добавил музкритик. При этом, по его словам, трудно найти артиста, который откажется петь под фонограмму. С любой знаменитостью, как правило, удается договориться.

Это не только неуважение к организаторам и продюсерам. Речь об уважении к зрителям, слушателям. Если артист откажется, то его не увидят, не услышат, а его ждут, ждут его новые песни или старые хиты. Никто не хочет ставить шоу под угрозу срыва, — добавил Бабичев.

Ранее музкритик рассказал, что народный артист СССР Иосиф Кобзон и заслуженный артист РФ Николай Носков никогда не выступали под фонограмму. Вместе с тем он отметил, что сегодня трудно найти артистов, которые не прибегают к уловкам.