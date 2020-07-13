Стало известно, от кого Карпович ушла к Прилучному

https://static.news.ru/photo/225ea758-c57d-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Пользователи соцсетей отыскали бывшего парня звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович. С мужчиной по имени Игорь актриса встречалась три года, с ним съездила на Мальдивы и горнолыжный курорт, покаталась по миру.

Пользователи уверены, что именно отношениями с Игорем Карпович пожертвовала ради Прилучного. И отношения эти были серьёзными, так как молодой человек познакомил девушку даже со своей мамой — фото с ней тоже нашлось в соцсетях, пишет StarHit.

@baraguzina

Карпович оставляла в соцсетях трогательные комментарии по своему приятелю, в частности, поздравила его родительницу с днём рождения сына — замечательного «Знайки».

@baraguzina

По слухам, крутить роман с Прилучным Карпович стала ещё до того, как рассталась с молодым человеком. Распрощалась с бывшим женихом девушка уже после того, как стала уверена в ответных чувствах популярного актёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения актёра Павла Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович развиваются стремительно. По некоторым данным, влюблённые решили жить под одной крышей. Стало известно, что Карпович переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце.