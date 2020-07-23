Стало известно о загадочном покровителе Анны Амбарцумян

https://static.news.ru/photo/b7f5e774-cd32-11ea-b66a-fa163e074e61_660.jpg Анна Амбарцумян Фото: instagram.com/annaambqueen7/

Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче «Прямой эфир» раскрыл личность возлюбленного блогера Анны Амбарцумян.

Мы провели своё расследование: отследили машину этого человека по дорожным камерам, и везде в объектив попала девушка на пассажирском сиденье, очень похожая на Анну Амбарцумян. И именно этого человека видели рядом с отелем за несколько часов до трагедии, — привели слова телеведущего на портале KP.RU.

Как выяснилось, у Анны Амбарцумян был возлюбленный, состоятельный покровитель Сергей Белюскин. Отмечается, что мужчина намного старше погибшей женщины.

Приглашённая на ток-шоу писательница Мария Арбатова рассказала, что поневоле знакома с Сергеем Белюскиным. Он сбил на своём автомобиле первого мужа писательницы. Мария Арбатова сообщила, что водитель не оказал никакой помощи и скрылся с места аварии, а бывший муж писательницы стал инвалидом.

Сколько я на телевидении, меня никогда не трясло так, как сегодня. Я не большой специалист по жизни Анны Амбарцумян, но я большой специалист по Сергею Белюскину. В феврале 2011 года он ехал в аэропорт и на своём «Лэнд Ровере» сбил моего первого мужа, отца моих детей. А дальше начались чисто бандитские примочки: он не остановился, проехал дальше, не вызвал «скорую», потом лжесвидетельствовал о том, что на дороге был гололёд, — поделилась Мария Арбатова на ток-шоу.

Она добавила, что бывший муж перенёс три очень тяжёлые операции, а виновник аварии так и не понёс наказания, писательница проиграла четыре суда.

Человек ни разу не позвонил, не извинился. Он решил, что это просто не его история. И если здесь он причастен, я думаю, стратегия у него не поменялась. За много лет мы не смогли ничего сделать, даже предав огласке нашу беду, привлекая уполномоченных по правам человека и нанимая лучших адвокатов. И сейчас это будет невозможно, — сообщила Мария Арбатова.

Также на телешоу выступил один из финалистов «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев. Он заявил, что Анна Амбарцумян не была убита, а покончила с собой. Участник «Битвы экстрасенсов» отметил, что причиной самоубийства 27-летней девушки стала ссора с мужчиной.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 июля тело Амбарцумян нашли в одном из столичных отелей. При осмотре тела эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. Причины гибели девушки предстоит установить специалистам. Предположительно, она скончалась за пять часов до того, как охрана обнаружила тело. Позже стало известно, что Анна Амбарцумян перед смертью рассказывала адвокату Сергею Жорину о преследованиях и угрозах со стороны коллекторов. Аудиозапись их разговора оказалась в Интернете. Женщина рассказывала, что оказалась в такой ситуации из-за подруги. Та заняла денег и указала Амбарцумян в качестве доверенного лица.