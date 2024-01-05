Стало известно о связи Майкла Джексона с сутенерским делом Обвинительница Эпштейна рассказала, что Майкл Джексон посещал особняк сутенера

Фото: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Майкл Джексон

Обвинительница американского финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Сьоберг рассказала, что певец Майкл Джексон посещал особняк сутенера во Флориде. Опубликованные судебные документы подтверждают, что Джексон оказался в «списке Эпштейна». Сьобер дала показания против Джексона еще в мае 2016 года.

[Встречала Джексона] в его доме в Палм-Бич. В доме Джеффри в Палм-Бич, — заявила Сьобер.

Сьобер отметила, что с Джексоном у нее не было никаких взаимоотношений во время встречи. Она также рассказывала, что в марте 2001 года, когда ей был 21 год, принц Эндрю домогался до нее в нью-йоркском особняке Эпштейна.

Также во второй части опубликованных документов раскрыты показания нескольких анонимных несовершеннолетних девушек. Они рассказали, что с них снимали одежду, после чего Эпштейн совершал с ними действия сексуального характера. Через некоторое время их просили приводить подруг, включая старшеклассниц. Их одалживали другим мужчинам, тут же впервые появляются показания о шантаже «влиятельных людей».

Другая пострадавшая в деле финансиста Вирджиния Джеффри призналась, что ее продавали принцу Эндрю, а также Гленну Дубину. Последний — близкий друг Билла Гейтса и один из главных донатеров Bill Gates Foundation и Демократической партии.

Также среди секс-партнеров Вирджинии Джеффри в опубликованных документах называются Билл Ричардсон (экс-губернатор Нью-Мехико и посол США в ООН), Принц Эндрю и некий «второй принц», имя которого не раскрывается, владелец отелей во Франции и друг Наоми Кэмпбелл Марвин Мински, являющийся лауреатом премии Алана Тьюринга, один из создателей ранних моделей искусственного интеллекта. Последний умер в 2016 году.

В 2008 году Эпштейну удалось избежать уголовного преследования за насилие над несовершеннолетними. Ему дали 18 месяцев тюрьмы за организацию проституции, однако он находился в частном крыле тюрьмы Палм-Бич, ему было разрешено уезжать в центр города и работать по 12 часов шесть дней в неделю. Спустя 13 месяцев его выпустили на испытательный срок, во время которого разрешили пользоваться частным самолетом.