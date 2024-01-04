Цукерберг, Клинтон, Трамп: кто оказался в «списке педофилов» Эпштейна Цукерберга, Клинтона и принца Эндрю нашли в списках гостей Джеффри Эпштейна

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Марк Цукерберг, Билл Клинтон, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн

Раскрытые судебные документы подтвердили, что в списках гостей миллионера-педофила Джеффри Эпштейна значатся имена многих известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. Почему против раскрытия списков не возражал Дональд Трамп, что там делает принц Эндрю и как связан с педофилами Марк Цукерберг?

Как раскрыли имена из «списка педофилов»

Окружной суд Нью-Йорка принял решение раскрыть содержание слушаний в рамках мирового соглашения между предполагаемой жертвой Эпштейна Виргинией Джуффре и помощницей бизнесмена Гислейн Максвелл, которая приговорена к 20 годам тюрьмы за участие в работе «курорта для педофилов». Об этом сообщают Axios, New York Times и Wall Street Journal.

Джуффре стала известна, когда обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии в лондонском поместье Максвелл. Она была тогда несовершеннолетней. Джуффре утверждала, что в 2001 году за сексуальные услуги члену британской королевской семьи она получила $15 тыс. от Эпштейна.

Мировое соглашение между Джуффре и Гислейн Максвелл, которая обвинила девушку во лжи, было достигнуто в 2017 году. Однако содержание документов не раскрывалось до 3 января.

Кто попал в «список педофилов» Эпштейна

В файлах приводятся имена многих известных личностей.

Среди них экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш — старший и Джордж Буш — младший, сенатор Линдси Грэм и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также в документах не менее 40 раз появляется бывший президент США и вероятный кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп. Ранее Трамп не фигурировал в уголовном деле против Эпштейна и был не против раскрытия документов.

В списке значатся следующие бизнесмены: мультимиллиардер-инвестор Гленн Дубин, бывший гендиректор компании Victoria’s Secret Лесли Векснер (которого подозревали в вербовке моделей в нарушение правил компании), кинопродюсер Харви Вайнштейн, который в 2020 году был приговорен к 23 годам тюрьмы за домогательства и сексуальное насилие над актрисами, и глава одной из крупнейших технологических корпораций мультимиллиардер Марк Цукерберг. Ранее выяснилось, что с Эпштейном был знаком и создатель Microsoft Билл Гейтс.

Фото: Zhu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джордж Буш — младший

В список вошли следующие знаменитости: иллюзионист Дэвид Копперфильд; принц Эндрю, который упоминается в документах не менее 67 раз, как пишет The Independent (фотография, на которой принц стоит рядом с 17-летней Джуффре и Гислейн Максвелл, стала одним из самых известных снимков в деле «острова педофилов»); а также известный американский адвокат Алан Дершовиц, который в ходе громких скандалов защищал Эпштейна, Ассанжа, Вайнштейна и Трампа; британский музыкант Брайан Ферри; астрофизик профессор Стивен Хокинг.

Что случилось с Джеффри Эпштейном

Американский миллионер Джеффри Эпштейн неоднократно представал перед судом за организацию проституции с участием несовершеннолетних, а также сексуальные отношения с девушками не старше 14 лет. Его подозревали в организации видеосъемок с известными людьми, которые посещали его особняк, и юными девушками, которых привозили агенты Эпштейна.

В 2008 году ему удалось избежать уголовного преследования за сексуальное насилие над несовершеннолетними; Эпштейну дали 18 месяцев тюрьмы за организацию проституции, однако, как пишет Miami Herald, он находился в частном крыле тюрьмы Палм-Бич, ему было разрешено уезжать в центр города и работать по 12 часов шесть дней в неделю, а спустя 13 месяцев его выпустили на испытательный срок, во время которого разрешили пользоваться частным самолетом.

В 2019 году Джеффри Эпштейна вновь посадили, на формальных основаниях признав незаконной прежнюю сделку. Он был арестован 6 июля, а 10 августа найден мертвым в своей камере предварительного заключения. По заключению властей США, смерть наступила в результате самоубийства — а сотрудники охраны в ту ночь «заснули» и не проверяли его с 22:30 до 06:30.

Фото: APhifer/Keystone Press Agency/Global Look Press Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн

Какую связь нашли у Эпштейна с Россией

В раскрытых судом Нью-Йорка документах, относящихся к слушаниям в 2016 году, появляется имя Дэйны Бернс, также известной как Ким Бернс. Ранее ее опознали на фотографиях с Джеффри Эпштейном, однако имя девушки изначально не раскрывалось (ее обозначали стандартным термином «Джейн Доу»).

Теперь суд раскрыл ее имя. Однако содержание допросов Дэйны Бернс остается закрытой информацией, как и ряд других частей отчета. Активисты в Twitter выяснили, что Эпштейн и Бернс были запечатлены на мероприятии, которое проводил фонд «Обнаженные сердца». Эта НКО была создана в России в 2004 году супермоделью Натальей Водяновой и ориентирована на помощь детям-инвалидам.

Как выяснили в соцсетях, Эпштейна и Бернс засняли на 17-м благотворительном фестивале «Бал любви». Фонд «Обнаженные сердца» провел его на острове Либерти-Айленд, где находится статуя Свободы. Вела мероприятие фотограф и рекрутер Balenciaga Рэйчел Чендлер, у которой также обнаружились связи с Эпштейном. А среди спонсоров детского фонда Водяновой оказались друзья Гислейн Максвелл и гости поместья Эпштейна.

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