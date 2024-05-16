Стало известно о пропаже актера сериала «Папины дочки» Пропал актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер из сериала «Папины дочки» Андрей Светлов без вести исчез в Москве, сообщает ИА «Регнум». По словам его матери, мужчина вышел из дома 12 мая и не вернулся. По словам женщины, Светлов ушел забирать деньги за работу и пропал. В последнее время у него не было съемок, и он работал на стройке. Его мать сообщила, что он поехал в Климовск на подработку, но не вернулся после этого.

Пенсионерка ждала сына два дня и написала заявление в полицию, к поискам подключили силовики. Они устанавливают все детали инцидента.

Телефона у него с собой не было, потому что его недавно ограбили. В воскресенье, 12-го числа, он приехал домой, сказал, что только для того, чтобы меня оповестить, что с ним все хорошо. А потом сказал, что поедет за деньгами заработанными, и пропал, — рассказала женщина.

Ранее актер Михаил Казаков восстановился после серьезной травмы ног и вернулся в сериал «Папины дочки. Новые». Он рассказал, что съемки в проекте имеют для него целебный эффект. По его словам, услышав волшебную фразу «Мотор, начали!», у него «автоматически все заработало». Казаков подчеркнул, что воссоединение с коллегами прошло роскошно, «будто не расставались».