Стало известно о недвижимости Веры Брежневой в Москве Журналист Жигалова: Вера Брежнева владеет квартирой в Москве за 70 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость, сообщила журналист Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! ДОК» со ссылкой на риелтора Антона Кремнева. По данным эксперта, артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.

Дом [на Рублевке] площадью 700 метров квадратных располагается на участке в 36 соток. Одна сотка в этом комплексе стоит около четырех миллионов рублей, это означает, что только участок можно оценить примерно в 150 миллионов. Дом явно сделан с использованием очень качественных и дорогостоящих материалов, туда был вложен не один десяток миллионов. Здесь только кухня итальянская стоит до 10 миллионов. Полагаю, сам дом стоит около 300–400 миллионов, — заявил риелтор.

Сообщается, что дом на Рублевке был продан после развода Брежневой с продюсером Константином Меладзе. Московская квартира все еще числится на певице.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Брежнева была абсолютно режиссерским проектом, сделанным Константином Меладзе. Ее успех базируется только на мегахитах, которые он написал, заявил Лавров. По словам продюсера, Брежнева пришла к Косте Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы) и без него она опять будет Галушкой. Он также отметил, что причиной развода пары могли стать политические разногласия.