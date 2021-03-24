Стало известно, на каком канале и когда выйдет «Дом-2»

Новым владельцем реалити-шоу «Дом-2» стал телеканал «Ю». Шоу будет выходить на развлекательном канале уже в апреле.
Новые выпуски главной телестройки страны обещают показать в середине — конце месяца. Предполагается, что на работу вернутся и всем известные ведущие,
Для раскрутки проекта организаторы позвали старых участников. По их словам, шоу «не стартанёт» с новичками, даже несмотря на популярное название.
Одна из бывших ведущих реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа рассказала, что испытала радость, узнав о закрытии проекта. Об этом она поведала в разговоре с журналистами. Жужа призналась, что ей это известие доставило радость. Тем не менее экс-ведущая «Дома-2» подчеркнула, что телевизор она не смотрит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обновлённый «Дом-2» избавится от «старичков» и представит молодых амбициозных участников. Стартовал кастинг телестройки, продюсеры намерены сделать ставку на неизвестных персонажей.