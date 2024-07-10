Стало известно, куда пропала Пуговка из «Папиных дочек» «7Дней.ru»: возлюбленный актрисы Старшовой бросил ее ради итальянки

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Екатерина Старшова 2014 год

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в «Папиных дочках», рассталась со своим возлюбленным Василием, передает издание «7Дней.ru». Как стало известно, юноша бросил ее ради итальянки по имени Джульетта. При этом сама актриса ненадолго оставила свою карьеру и занялась фигурным катанием.

Именно там она и познакомилась с Василием. Уже тогда Старшова понимала, что о замужестве речи не идет. Однако, по информации издания, даже после расставания актриса сохранила хорошие отношения с бывшим возлюбленным и даже отдыхала с ним на Багамах.

Также известно, что в 2019 году Старшова поступила в Московский государственный университет. Актриса хотела стать фармацевтом, однако вскоре бросила учебу. Осенью 2023 года она ненадолго вернулась в кино ради продолжения «Папиных дочек». Если до этого актриса исключала, что продолжит карьеру, сейчас она признается, что относится к этому менее категорично.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова тайно вышла замуж за актера Романа Набатова и родила третьего ребенка. При этом девушка до последнего скрывала подробности личной жизни.