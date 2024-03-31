Стало известно, кому не светит «экстралюбовь» с Константином Гецати Гецати отправил домой первую участницу «Невеста. Экстра любовь» 21-летнюю Мотину

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Константин Гецати

Мария Мотина стала первой участницей шоу «Невеста. Экстра любовь», которая уже покинула проект. Во втором выпуске реалити на ТНТ аланский провидец и победитель 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати решил, что девушка еще слишком молода, а его ритуалы способны ее оттолкнуть.

Мотина, которой исполнился 21 год, призналась, что сильная энергия — это то, что ее притягивало к Гецати. Она также отметила, что не расстраивается из-за выбора экстрасенса, и выразила уверенность, что встретится с ним еще, если он действительно ее судьба.

Его энергия намного сильнее моей. И это тянуло меня к нему. Я была уверена, что все будет хорошо и Константин меня выберет. Но получилось по-другому. У меня нет никакой обиды. Если это судьба, мы еще с ним обязательно встретимся, когда я вырасту, — отметила Мотина.

В новом выпуске шоу Гецати также пригласил на свидание экс-солистку «ВИА Гра» Ольгу Меганскую. Артистка исполнила для экстрасенса песню, а он попытался прочитать ее мысли, что, по мнению певицы, было отвратительным жестом.

В Сети ранее ходили слухи о романе Меганской с Константином Меладзе. Официального подтверждения информации не было, однако певица отмечала, что сотрудничество с музыкантом сделало ее счастливой.