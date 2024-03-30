Экс-солистка «ВИА Гры» поборется за сердце экстрасенса в новом шоу Экс-солистка «ВИА Гры» Меганская стала участницей шоу «Невеста. Экстра любовь»

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Ольга Меганская

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Ольга Меганская стала участницей шоу «Невеста. Экстра любовь», в котором она будет бороться за сердце холостяка — экстрасенса Константина Гецати, передает StarHit. Меганская ушла из коллектива в 2020 году, по информации издания, ходили слухи о связи певицы с продюсером трио Константином Меладзе, однако официального подтверждения данной информации нет.

Спустя четыре года после ухода из группы артистка вместе с соперницами по проекту отправилась в Марокко, чтобы добиться Гецати, который пришел на шоу, чтобы найти свою любовь. При этом Ольгу до сих пор спрашивают о Меладзе. Певица отмечает, что сотрудничество с продюсером сделало ее счастливой.

Мне запомнилось постоянное окружение талантливых людей, ну и, конечно, настоящего гения — Константина Меладзе. Для меня было честью петь его песни, стать частью группы, хоть она тогда была и не в золотом своем составе. Когда я думаю об этом, я счастлива, что это было в моей жизни, — сказала Меганская.

Ранее певица Вера Брежнева призналась, что переживала развод с Константином Меладзе полтора года. Артистка сказала, что дала себе возможность «отгоревать», но не стала задерживаться в «состоянии жертвы». По словам Брежневой, она восприняла трудности как жизненный урок и решила «двигаться дальше».