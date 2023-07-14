Стало известно имя соведущей новых выпусков «Давай поженимся» Соведущей новых выпусков «Давай поженимся» станет Роза Сябитова

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Роза Сябитова

Российская телеведущая Роза Сябитова вновь станет лицом проекта «Давай поженимся» наряду с Ларисой Гузеевой, новые выпуски шоу выйдут в эфир Первого канала уже этим летом, сообщает ТАСС. Как рассказала Сябитова, она очень рада этому предложению и возможности встретиться с Гузеевой.

Мне предложили вернуться в программу, сейчас мы ждем дату съемок. Я, безусловно, очень этому рада. Складывается ощущение, что я была единственной, кто верил, что «Давай поженимся» вернется в эфир. На вопрос, закрылись ли мы, я всегда говорила — мы на паузе. Но радость будет двойной, когда я войду в студию и услышу слова Ларисы Гузеевой о том, что мы на программе «Давай поженимся», — сказала «сваха».

Ранее о возвращении в эфир программы «Давай поженимся» сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он рассказал, что съемки новых выпусков начнутся в середине лета, а в эфир программа выйдет еще до наступления осени. Позже соведущая проекта Лариса Гузеева уточнила, что новые выпуски программы будут направлены на создание семьи и здоровых отношений.

Премьера передачи «Давай поженимся» состоялась на Первом канале в 2008 году. Постоянными ведущими шоу были Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Программа выходила до 2022 года, съемки были приостановлены после начала специальной военной операции на Украине.