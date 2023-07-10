Названо имя ведущей шоу «Давай поженимся» Первый канал: Лариса Гузеева появится в новых выпусках шоу «Давай поженимся»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках программы «Давай поженимся», сообщили в пресс-службе Первого канала. В анонсе телеканала Гузееву назвали «феей Гименея».

В анонсе говорится, что мужчины и женщины жалуются на то, что им не удается найти свою вторую половину и задаются вопросом, кто поможет им обрести спутника жизни. В финале появляется Гузеева.

Лариса — фея Гименея, — говорит диктор за кадром.

По словам самой Гузеевой, которую цитирует ТАСС, новые выпуски шоу будут направлены «на создание семьи и здоровых отношений».

Премьера передачи «Давай поженимся» состоялась на Первом канале в 2008 году. Шоу выходило до 2022 года, съемки были приостановлены после начала специальной военной операции на Украине.

В июне 2023 года стало известно, что программа вернется в эфир. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, съемки новых выпусков начнутся в середина лета, зрители смогут их увидеть еще до наступления осени.

При этом в марте 2023 года сотрудник программы сообщил, что не стоит ждать скорого возвращения шоу в эфир. Он связывал это с тем, что передача потеряла свою актуальность.