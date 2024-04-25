Стало известно, что кроется за опровержением ухода Маслякова из КВН Продюсер Рудченко: Масляковы сохранят интригу вокруг ведущего КВН до конца

Продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что интрига вокруг места ведущего КВН сохранится «до последнего». Он не исключил, ссылаясь на источники, что Александра Маслякова-старшего может сменить юморист Дмитрий Хрусталев.

Я тоже слышал эту версию, что будет Дмитрий Хрусталев вести КВН. Вполне возможно, что опровергают данную версию сейчас Масляковы, так как она стала известна и рушит, может быть, какие-то PR-планы. Я тоже слышал от источников, что Хрусталев собираются ставить ведущим. Опять же, Масляковы, скорее всего, оставят эту историю для какого-то PR-взрыва. Тянут до последнего, —

Несколькими днями ранее сын телеведущего Александр Масляков — младший заявил, что отец продолжит вести игры «Клуба веселых и находчивых». Он опроверг информацию, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.

Ранее сообщалось, что во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не участвовал в съемках. После выздоровления он решил не возвращаться на роль ведущего. Его место в Высшей лиге КВН занял Хрусталев.

До этого в творческом объединении «АМиК» подтвердили, что в программе произведут замену ведущего. Однако отмечалось, что кандидатура Хрусталева не окончательная. Последние несколько лет в играх «Клуба веселых и находчивых» Маслякова-старшего подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и, собственно, Дмитрий Хрусталев.