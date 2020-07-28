Стали известны номинанты на премию «Эмми-2020»

Объявлены претенденты на американскую телевизионную премию «Эмми-2020». В номинации «Лучший драматический сериал» конкурируют проекты «Лучше звоните Солу», «Корона», «Мандалорец» и другие. За звание «Лучшего комедийного сериала» поборются создатели лент «В лучшем мире», «Метод Комински», «Мёртв для меня» и другие.
Лучшим актёром драматического сериала могут стать, в том числе, Билли Портер («Поза»), Брайан Кокс («Наследники»), Джереми Стронг («Наследники»), Стив Каррел («Утреннее шоу») и другие,
В номинацию «Лучшая актриса в драматическом сериале» попали: Сандра О («Убивая Еву»), Джоди Комер («Убивая Еву»), Дженнифер Энистон «Утреннее шоу». «Эмми-2020» станет 72-й по счёту.
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