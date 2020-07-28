Стали известны номинанты на премию «Эмми-2020»

Актёр Джони Депп никогда не бил свою бывшую жену Эмбер Хёрд, заявил его адвокат Дэвид Шерборн. По его словам, именно бывшая супруга является настоящим обидчиком.

Он отметил, что Хёрд не является надёжным свидетелем. Юрист назвал её лгуньей, которая адаптировала свою историю под улики, выдвинутые против неё. Он ни разу не ударил женщину за всю свою...