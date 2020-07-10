«Хранители» лидируют по числу номинаций на премии телевизионных критиков

https://static.news.ru/photo/e2f92894-c28f-11ea-bd75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Ассоциация телевизионных критиков объявила претендентов на награды своей премии. Сериал «Хранители» телеканала HBO и сериал «Невероятное» стримингового сервиса Netflix стали лидерами по количеству номинаций.

Суммарно проекты HBO получили 16 номинаций, а Netflix — 10, сообщает Variety. В категорию «Сериал года» попали пять сериалов: «Лучше звоните Солу», «Миссис Америка», «Шиттс Крик», «Хранители» и «Невероятное».

На звание лучшего драматического сериала претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Наследники», «Поза», «Хорошая борьба», «Эйфория». В категории "Лучший комедийный сериал" оказались «Белая ворона», «В лучшем мире», «Все к лучшему», «Мертв для меня», «Чем мы заняты в тени» и «Шиттс Крик».

Как писал NEWS.ru, американский баскетболист Коби Брайант посмертно получил телевизионную премию «Эмми». Ему вручили награду за вклад в развитие Лос-Анджелеса.