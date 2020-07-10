«Хранители» лидируют по числу номинаций на премии телевизионных критиков

Ассоциация телевизионных критиков объявила претендентов на награды своей премии. Сериал «Хранители» телеканала HBO и сериал «Невероятное» стримингового сервиса Netflix стали лидерами по количеству номинаций.
Суммарно проекты HBO получили 16 номинаций, а Netflix — 10,
На звание лучшего драматического сериала претендуют «Лучше звоните Солу», «Корона», «Наследники», «Поза», «Хорошая борьба», «Эйфория». В категории "Лучший комедийный сериал" оказались «Белая ворона», «В лучшем мире», «Все к лучшему», «Мертв для меня», «Чем мы заняты в тени» и «Шиттс Крик».
Как писал NEWS.ru, американский баскетболист Коби Брайант посмертно получил телевизионную премию «Эмми». Ему вручили награду за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
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