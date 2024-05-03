«Спела, как могла»: Салтыков оценил пение бывшей жены на шоу «Суперстар!» Салтыков заявил, что не будет оценивать пение экс-супруги на шоу «Суперстар!»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Салтыков

Певица Ирина Салтыкова могла исполнить композицию «Белая ночь» группы «Форум» на шоу «Суперстар!» из-за «игр» продюсеров и режиссеров, поделился мнением с NEWS.ru бывший муж исполнительницы и экс-участник «Форума» Виктор Салтыков. По его словам, она спела песню так, как смогла.

Я краем уха послушал один раз. Ну спела — как могла, так спела. Как Ира могла спеть, так она и спела. Я не буду ее как-то восхвалять или опускать. Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры. Она бы, может быть, и не пела бы эту песню никогда, — сказал он.

Салтыков напомнил, что уже больше 30 лет не живет вместе с экс-супругой и давно строит новую семью. По его словам, отношения с бывшей женой для него являются «прочитанной книгой», которую он отложил в сторону.

Российский певец Виктор Салтыков ранее призвал исключить из общества свою бывшую жену Ирину Салтыкову. Как рассказал музыкант в программе «Антонимы», его брак с певицей походил на кошмар.

До этого Ирина Салтыкова заявила, что бывший муж из ревности заставлял её сидеть дома, а когда напивался, то избивал её. По мнению музыканта, она «несёт такие вещи», потому что любая женщина, потерявшая хорошего партнёра, может говорить бред.