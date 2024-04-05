«Спасает репутацию»: Бородин рассказал о фильме Собчак о Пугачевой Бородин сообщил, что Собчак снимает фильм для спасения репутации Пугачевой

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что телеведущая Ксения Собчак снимает фильм об уехавшей из России певице Алле Пугачевой, чтобы «спасти ее репутацию». Он отметил, что картина должна показать величие знаменитой исполнительницы и напомнить о ней россиянам.

Вездесущая журналистка Ксения Собчак и ее команда работают над созданием фильма про Аллу Пугачеву. Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков, — сообщил Бородин.

Ранее певец Виктор Салтыков назвал Пугачеву патриоткой, которая «попала под это все», и объяснил, что он не сторонник, чтобы «ее кто-то гнобил». Исполнитель также поддержал оскорбительные слова Примадонны в адрес коллеги Стаса Михайлова. Он подчеркнул, что певица использовала свое любимое ругательство и предположил, что «может быть, так оно и есть». Певец также считает, что нельзя «относиться неправильно» к тем артистам, которые уехали из России, подчеркнув, что «мы все люди одной страны».

До этого шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь и поселил там своих родственников. При этом, по его словам, в доме до сих пор остаются вещи артистов.