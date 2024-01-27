Составлен список звезд, пожалевших о пластических операциях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

Российские звезды в погоне за красотой и продлением молодости прибегают к услугам пластических хирургов, однако не всегда процедуры приносят желаемый эффект. Какие отечественные селебрити пожалели о решении лечь на операционный стол?

Почему Инстасамка решила отказаться от филлеров

Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что с 2021 года не могла нормально дышать носом из-за неправильно введенных филлеров. Как рассказала исполнительница, на приеме у врача-остеопата, которая ранее работала косметологом, ей помассировали участки лица под глазами и после нескольких таких процедур нос начал дышать

«Сейчас я сделала несколько процедур у нее и дышу ночью, утром, днем и когда захочу. Это был мой персональный ад всего из-за нескольких вколов в щеки. А ведь я шла только на губы, но на месте мне посоветовали кольнуть еще и щеки с углами», — поделилась Инстасамка в соцсетях.

До этого певица постоянно пользовалась назальными каплями, эффекта от которых хватало не более чем на полчаса. После этого исполнительница зареклась пользоваться подобными услугами и осудила сотрудников клиники, которые навязывают эти услуги.

«Сейчас я делаю только массажи лица и никогда больше не буду колоть это дерьмо в себя. Берегите ваши прекрасные лица, не дайте каким-то теткам без лицензии испортить вашу внешность и нагрузить вас осложнениями», — призвала звезда.

Почему Слава пожалела о пластике

Летом 2023 года певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в соцсетях, что звездный хирург Тимур Хайдаров сделал ей неудачную пластику груди. Артистка жаловалась, что после операции у нее «одна грудь выше, другая ниже», а также остались шрамы. Исполнительница также была уверена, что операцию выполнил не Хайдаров, а его ассистенты.

«Видео [из клиники], которое я попросила, мне не предоставили (обязаны по закону). Если делал он, то я публично извинюсь за предположение, но не за результат. Есть предположение, что грудь делают его ассистенты, но мы платим сумасшедшие деньги за то, что нам делает Тимур», — заявила Слава.

По словам певицы, она «год не могла смотреть на себя в зеркало и избегала интимных отношений». В качестве компенсации Слава потребовала у Хайдарова миллион рублей.

Сам хирург предположил, что артистка не соблюдала рекомендации после пластики груди. Помимо этого, заживление швов, по словам хирурга, у всех происходит по-разному.

Правда ли, что Успенская пожалела о подтяжке груди

Королева шансона Любовь Успенская, которая дружит со Славой, называла Хайдарова «мясником». Певица пожаловалась, что делала у него маммопластику, но тоже осталась недовольна результатом. В интервью Super.ru артистка отметила, что после появления осложнений в виде боли в молочных железах и асимметрии имплантов звездный хирург уверял ее, что все пройдет.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Любовь Успенская

«Я ходила в бандажах. А когда сняла их, то мне стало плохо. Одна грудь была тонкая, узкая и твердая как камень, вторая — потолще. И на разных уровнях. Руки после того как из них высосали жир, стали не тоньше, а обвисли. Вместо шва „якорь“ он порезал мне всю грудь. Потом он сказал, что это чепуха, и отправил меня в клинику по косметологии на дренаж и процедуры», — поделилась певица.

В итоге Успенская обратилась за помощью к другому врачу. Пластический хирург Артур Рыбакин заявил, что во время операции нашел в молочных железах певицы фрагменты рубцовой ткани, которых там быть не должно.

Что известно о пластической операции Догилевой

Народная артистка РФ Татьяна Догилева сделала неудачную пластику в середине нулевых, потому что «лицо поехало вниз». Актриса легла под нож хирурга, чтобы сделать подтяжку, однако операция обернулась, как говорила сама актриса, катастрофой — ее перестали узнавать коллеги и знакомые, писала KP.RU.

«Пошла к врачу и все „отстригла“. Сейчас бы я не пошла к хирургу, хоть убей. Полголовы отрезают, скальп снимают практически. И это так заживает — не шутки» — вспоминала в одном из интервью Догилева.

Делала ли пластику Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева обращалась к пластическому хирургу 15 лет назад — женщина хотела увеличить грудь. Операция прошла успешно, как и период реабилитации, однако в конце 2019 года звезду экстренно госпитализировали — в больнице ей сказали, что у нее произошел «разрыв имплантата». Ведущую прооперировали в срочном порядке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

«Операция длилась почти четыре часа. Врач мне сказал, что там была каша. Имплантат разорвался очень давно, силикон мигрировал по тканям», — откровенно рассказывала телеведущая на YouTube-шоу «Алена, блин!».

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