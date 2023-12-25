Названы артисты, которые выступят на новогоднем огоньке на Первом канале Составлен список артистов, которые выступят в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

Праздничный эфир в новогоднюю ночь на Первом канале будет включать хиты 2010–2020 годов. Зрители увидят десятки выступлений в новой аранжировке. Кто из артистов выступит на огоньках, какие фильмы покажут?

Кто из артистов выступит в Новый год на Первом канале

Руководство канала отобрало более 70 хитов для трансляции в праздничную ночь. Каждый выход артиста будет представлять отдельный номер-шоу с 3D-графикой.

Зрители увидят поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова с композицией «Цвет настроения синий», Сергей Шнуров исполнит песню «Экспонат». На сцену также выйдут солисты группы Dabro с песней «Юность», а исполнитель Хабиб споет «Ягоду малинку».

«Многие исполнители хитов 10–20-х связаны с Первым каналом, это участники программы „Голос“: Александра Воробьева, Арина Данилова, Дина Гарипова, Елизавета Трофимова, Олег Аккуратов, Фантине Притула, Ярослава Дягтерева и SHAMAN исполнят свои песни и в „Десять лет спустя“», — сообщает Первый канал.

В новогоднюю ночь на Первом канале также появятся артисты Нюша, Елена Ваенга, Виктория Дайнеко, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, группа RASA и Мурат Тхагалегов. Также прозвучат песни исполнителей IOWA, Егора Крида, Димы Билана, Елки, Клавы Коки, Мари Краймбрери, JONY, Burito, Басты, Акима Апачева, МакSим, Валерии, Ани Лорак, Леонида Агутина, Лолиты и других.

«Будет и космический сюрприз: Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Олег Новицкий и Антон Шкаплеров исполнят „Покроется небо“», — уточнили организаторы.

Кого покажут в полночь 30 декабря на Первом канале

В полночь 30 декабря на Первом канале состоится шоу «Самый первый Новый год», в ходе которого три Деда Мороза — Егор Крид, Баста и Антон Беляев — представят зрителям подборку популярных треков 2023 года.

Решение провести еще один праздничный эфир было принято из-за того, что все российские композиции не уместились в новогодний эфир.

«Для многих это будет премьера, они впервые выступят для зрителей Первого канала. Давайте дадим шанс молодым, посмотрим и убедимся, что у нас есть классное талантливое новое поколение музыкантов», — рассказал ведущий программы Константин Анисимов.

Шоу пройдет в формате клубной вечеринки. В эфире также выступят артисты Полина Гагарина, Zivert, Instasamka, победительница программы «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля и другие.

Их наградят неформальной музыкальной премией «Огонь» и другими призами в оригинальных номинациях.

Кого покажут на «Новогоднем голубом огоньке — 2024»

Новогоднее шоу на телеканале «Россия 1» проведут телеведущий Андрей Малахов и певец Николай Басков. Также у них будут помощники-исполнители.

Среди приглашенных звезд на «Новогодний голубой огонек» значатся Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева.

Также в эфире можно будет увидеть певицу Валерию. Она поделилась деталями съемок праздничной программы в социальных сетях. В кадр попало немного: детали серебристых декораций, наряженные елки и музыканты в белых пиджаках.

По данным СМИ, в преддверии Нового года российские телеканалы планируют показать зрителям знакомую телепрограмму: советскую классику на Первом канале («Девчата», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи») и канале «Россия 1» («Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию»).

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